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أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
وجه محافظ الدقهلية أيمن مختار، بزيادة عدد الحمامات وتوسعة قاعة السيدات وتطوير مبنى دار المناسبات بالمنصورة، لتنظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية.

جاء ذلك خلال تفقده الدار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطنين وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لهم. 

وأمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتطوير ورفع كفاءة دار المناسبات بالمنصورة وإعادة تنسيق القاعات فيها والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة فيها وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية بما يوفر خدمة لائقة للمواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لمسئولي الشركة المنفذة بزيادة عدد الحمامات بالدار وخاصة حمامات السيدات وزيادة مساحة قاعة ضيافة السيدات لاستقبال الدار أكبر عدد من الأشخاص في المناسبة، وإنشاء مخزن لحفظ أدوات ومعدات الدار. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن تطوير ورفع كفاءة الدار للاستفادة منها وحسن الاستغلال لمساحتها والفضاء المحيط بها، وأكد على أهمية الاستفادة من كل متر ملك للدولة وعدم إهداره.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الاستغلال الأمثل لاراضي الدولة يعود بالنفع والمصلحة على المواطنين في توفير وإقامة مشروعات جديدة تخلق فرص عمل وتعمل على تيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير حديقة شارع الجيش واستخدام طرق الري بالرش بدلا من الغمر ترشيدا لاستخدام المياه.

وعلي صعيد آخر عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات لمناقشة اجراءات مواجهة فيروس كورونا وآخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة. 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة السرعة في إنهاء ملف تقنين الأوضاع وضرورة العمل كفريق واحد يضم كافة أعضاء الجهاز التنفيذي،ونسعى لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية في هذا الشأن. 

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية منع التعديات على الأراضي من المهد حفاظا على موارد الدولة وعدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تفاقم المشكلة،وأضاف مختار ضرورة متابعة أعمال رؤساء الوحدات القروية في إنهاء عقود التقنين. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة قيام كل رئيس وحدة محلية بوضع خطة عمل تتضمن أولويات العمل والبدء حسب أهميتها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء مؤكدا أنه علينا أن نترك بصمة في مواقع عملنا بحسن الأداء. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل لجنة بالإشراف المباشر منه ونائبه وبرئاسة السكرتير العام للمحافظة للمتابعة والمرور على كافة مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات الفرز البالغ عددهم 28 مستشفى. 

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الهيئات والإدارات المعنية.

أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)
أولي جولاته بعد التعافي.. محافظ الدقهلية يتفقد دار مناسبات (صور)

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محافظ الدقهلية كورونا فيروس كورونا الفجر الدقهلية

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