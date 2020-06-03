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رئيس شعبة الدواء: أدوية المناعة لها أعراض جانبية.. احذروا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:18 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين وتكالب على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة خلال الفترة الحالية بدون استشارة الطبيب، وهذا أدى إلى اختفاء بعض الأدوية.

وأكد "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لا يوجد علاج واضح لفيروس كورونا، ولكن برتوكول وزارة الصحة لمواجهة كورونا حقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة كان لها دور سباق في وضع ضوابط لبيع أدوية هيدروكسي كلوروكين المستخدم في برتوكول علاج كورونا؛ لضمان عدم اختفائه من الأسواق، واشترطت على شركات تصنيعه بعدم خروج أي عبوة منه إلا من خلال الوزارة، منوهًا بأنه يمكن لمرضى الروماتويد صرف الهيدروكسي كلوركين من صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بروشتة طبية لمنع السوق السوداء له.

وتابع رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تناول فيتامين سي، وفيتامين د، والزنك لها أعراض جانبية حال تناولها بكثرة، مشددًا على أنه لا يوجد نواقص في الأدوية الأساسية في مصر، محذرًا من استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين للوقاية من الإصابة بكورونا دون وصف الطبيب لكونه له أعراض جانبية على القلب.


1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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كلوروكين بوابة الفجر المناعة الفجر الصحة العالمية أدوية المناعة

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