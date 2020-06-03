تعليم البحيرة: الرحمانية تحصد المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة الرحمانية التعليمية، جاءت بالمركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، بنسبة نجاح بلغت 99.85%.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جاء في المركز الثاني إدارة الدلنجات بنسبة 99.8 % وإدارة كوم حمادة فى المركز الثانى مكرر بنسبة 99.8 % فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الثالث بنسبة 99.76% وتلتها إدارة رشيد التعليمية في المركز الرابع بنسبة 99.69%.





كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثانى دور اول عن العام الدراسى 2019 - 2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" بنسبة نجاح 99.14%.





حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93 ألف و643 طالب وطالبة حضر منهم 93 ألف و589 ونجح منهم عدد 92 ألف و787 طالب وطالبة، وقدم محافظ البحيرة التهنئة للطلاب متمنيا دوام التفوق والنجاح.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



