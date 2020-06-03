وصول 166 مصريا من العالقين في جدة لمطار مرسى علم (صور)

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران قادمة من جدة عبر شركة إير كايرو وعلى متنها 166 راكبا من المصريين العالقين في السعودية.





وجاء ذلك، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرقا من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى علم في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم وإرسالها الي المعامل المركزية للتأكد من خولهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوقاية من الفيروس الحفاظ على سلامة المواطنين العائدين.



