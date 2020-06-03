Advertisements

ميريام فارس تنضم لحملات دعم فلويد بصورة سوداء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
انضمت النجمة اللبنانية ميريام فارس، أمس الثلاثاء للحملة الرافضة عبر العالم لمقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية بمدينة مينابوليس الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت صورة سوداء كاملة عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضامنت جميع أشكال الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة تحت شعار بوسم (#BlackOutTuesday).

وبهذا تنضم ميريام فارس للحملة الرافضة للعنصرية بعد حادث مقتل فلويد الذي تسبب في موجة احتجاجات عارمة بالمدن الأمريكية الرئيسة، والمستمرة حتى هذه اللحظة، وأجبرت بعض السلطات المحلية بفرض حظر التجوال.

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 20 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

اكتشاف غير متوقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 ص

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

اكتشاف غير متوقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا

11:07 ص

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين