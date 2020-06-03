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ألمانيا ترفع قيود السفر مع أوروبا اعتبارا من 15 يونيو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قررت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، رفع قيود السفر مع أوروبا اعتبارا من 15 يونيو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، 39 حالة وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماصية، لترتفع الحصبلة إلى 8489 وفاة و181196 إصابة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

 

وكشفت السلطات الصحية الألمانية، أن معدلات تفشي الوباء أبدت استقرارا مقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل 39 وفاة و741 إصابة.

 

وتمثل هذه الأرقام تراجعا ملموسا للوفيات مع ارتفاع حاد للإصابات مقارنة مع حصيلة الأربعاء، التي تضمنت 62 حالة وفاة و353 إصابة بالفيروس، حسب بيانات المعهد.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الألمانية 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 حالة وفاة جديدة.

 

وأفادت "روسيا اليوم"، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 179717، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8411 حالة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لحوالي خمسة ملايين و746 ألف إصابة، بينهم حوالي 355 ألف حالة وفاة.

 

 

 

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