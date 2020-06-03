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2,8 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية مايو الماضي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مايو الماضي، وهو الشهر السابع عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 2 مليار و856 مليون جنيه، تم تحصيل 807 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.


جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 6164 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي  مليار و631 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي، وتم تحصيل نحو 527 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.


قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 804 ملايين جنيه.


أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1338 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 525 مليون جنيه خلال مايو الماضي، وتم تحصيل 140 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 30 مليون جنيه.


أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 509 رسائل قطع غيار سيارات خلال مايو الماضي بقيمة بلغت 699 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 76 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 12 مليون جنيه.

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