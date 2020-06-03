ماكيدا يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشف الإسباني ماكيدا المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري أن نادي ريال مدريد يحتاج إلى التعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول أكثر من حاجته للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق.





وقال ماكيدا في تصريحات تليفزيونية: " في الحقيقة لا أعرف هل مفاوضات ريال مدريد مع صلاح حقيقية أم لا ؟ ، لكن الفريق الإسباني في حاجة للتعاقد مع لاعب في هذا المركز".





وتابع: " ما أعلمه أن ريال مدريد يفضل التعاقد مع ماني عن صلاح لكن لا أعرف هل سيلعب صلاح بدون ماني أم لا، في النهاية أعرف صلاح جيدا هو لاعب عظيم وأتابعه منذ أن كان في المقاولون العرب".





وواصل: " من الممكن أن أعود للدوري المصري من جديد لقيادة إحدى الفرق، أعلم كل شئ عن مصر وأتابع الدوري بشكل جيد حتى الآن".





وأنهى ماكيدا حديثه قائلا: " إسبانيا استطاعت إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل محترف والدليل أن الدوري سيعود، ووضعت قواعد صارمة مثل التدريب بأربعة لاعبين ثم ثمانية ثم زيادة العدد تدريجيا".



