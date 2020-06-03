Advertisements
مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:20 ص
رقية جمال
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن أفضل تهوية هي التهوية الطبيعية، مشددًا على أن المراوح أسوأ وسيلة للتهوية لكونها تُحرك الرذاذ والهواء، ويمكن أن تساهم في نقل العدوى.
وأوضح "عطية"، خلال تصريحات له نشرتها وزارة الصحة للتوعية والمذاعة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك أنواع من التكييفات قد تنقل مرض كورونا، وهي التكييفات التي تقوم بسحب الهواء وتبريده وإعادته مرة أخرى مثل التكييفات المركزية وتكييفات الشباك، مشيرًا إلى أن أفضل التكييفات هو الذي يعتمد على سحب الهواء الفريش من الخارج، وإدخاله للمكان هواء بارد، مناشدًا بتشغيل التكييفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى، مع تطهير فلاتر التكييفات كل 12 ساعة حتى لا تكون ناقلة للعدوى.
ونوه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، بأن نقل العدوى بفيروس كورونا حال استخدام الحمامات خارج المنزل فرصته ضعيفة؛ لكونه تلامس للجلد، ولكنه يكون خطرا حال لمس أي سطح باليد ووضعها على الأنف والفم والعين.
وعن الحجر المنزلي للمصاب بكورونا أو المخالط لحالة إصابة، أوضح، ضرورة أن يتم عزله بغرفة منفصلة بحمام، وحال استخدام حمام مشترك يتم تعقيمه عقب استخدامه، ويقوم الشخص المعاون له بتقديم الطعام بارتداء كمامة مع الحفاظ على التباعد مسافة متر، وأن يتم تقديم الطعام له بأدوات للاستخدام مرة واحدة فقط، منوهًا بأن ملابسه يمكن غسلها في الغسالات على درجة أعلى من 70 درجة لمدة نصف ساعة، مع وضع الكلور لتعقيمها، ونشرها في الشمس لتهويتها.
1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا