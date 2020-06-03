مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن أفضل تهوية هي التهوية الطبيعية، مشددًا على أن المراوح أسوأ وسيلة للتهوية لكونها تُحرك الرذاذ والهواء، ويمكن أن تساهم في نقل العدوى.





وأوضح "عطية"، خلال تصريحات له نشرتها وزارة الصحة للتوعية والمذاعة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك أنواع من التكييفات قد تنقل مرض كورونا، وهي التكييفات التي تقوم بسحب الهواء وتبريده وإعادته مرة أخرى مثل التكييفات المركزية وتكييفات الشباك، مشيرًا إلى أن أفضل التكييفات هو الذي يعتمد على سحب الهواء الفريش من الخارج، وإدخاله للمكان هواء بارد، مناشدًا بتشغيل التكييفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى، مع تطهير فلاتر التكييفات كل 12 ساعة حتى لا تكون ناقلة للعدوى.





ونوه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، بأن نقل العدوى بفيروس كورونا حال استخدام الحمامات خارج المنزل فرصته ضعيفة؛ لكونه تلامس للجلد، ولكنه يكون خطرا حال لمس أي سطح باليد ووضعها على الأنف والفم والعين.





وعن الحجر المنزلي للمصاب بكورونا أو المخالط لحالة إصابة، أوضح، ضرورة أن يتم عزله بغرفة منفصلة بحمام، وحال استخدام حمام مشترك يتم تعقيمه عقب استخدامه، ويقوم الشخص المعاون له بتقديم الطعام بارتداء كمامة مع الحفاظ على التباعد مسافة متر، وأن يتم تقديم الطعام له بأدوات للاستخدام مرة واحدة فقط، منوهًا بأن ملابسه يمكن غسلها في الغسالات على درجة أعلى من 70 درجة لمدة نصف ساعة، مع وضع الكلور لتعقيمها، ونشرها في الشمس لتهويتها.



