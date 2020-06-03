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موعد انتهاء دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:10 ص
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
وكالات
تهدف رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إلى إنهاء موسم 2020، المعلّق راهناً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في 12 أكتوبر (تشرين الأول).

أشارت شبكة اي اس بي ان، أنه وفقاً لإطار زمني من المقرر أن يصوّت عليه مجلس ادارة رابطة الدوري، غداً الخميس، لن يتخطى موعد المباراة السابعة الأخيرة من الدور النهائي يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول).

وتضع رابطتا الدوري واللاعبين اللمسات الأخيرة على استئناف الموسم المتوقف منذ 11 مارس (آذار)، بسبب تفشي جائحة "كوفيد 19".

وأضافت: "الرابطة تخطط لعودة الدوري بمشاركة 22 فريقاً، بدءاً من 31 يوليو (تموز).

ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، مع بقاء كل الأندية في الموقع لتقليل خطر تفشي كورونا.

ويحتاج اقتراح الرابطة الخميس أمام مجلس الإدارة إلى موافقة ثلثي الأندية الثلاثين المشاركة في الدوري.

ومن القضايا الرئيسة التي يجب تسويتها، شكل المسابقة التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الادوار الإقصائية "بلاي أوف".

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