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ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.39% خلال بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% رابحاً 4.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 828.3 ألف درهم.


 وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.79% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87%، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.41%، كما ارتفع سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.52%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.66% بضغوط هبوط سهم بى.إم.إم.أى بنسبة 3.97%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.03%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إى بى إم البحرين، عن عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك لمناقةشة تحديثات العمل وتقارير دورية، وأمور عامة، كما أعلنت عن تعيين ميهير راجان ميشرا كرئيس قسم التسويق، وذلك اعتباراً من أول يونيو.
 

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