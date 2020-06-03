ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 1563 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12005 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3966 نقطة.

كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة.