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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات اليوم
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:32 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 1563 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12005 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3966 نقطة.
كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة.
وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهم القلعة للاستشارات المالية، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).