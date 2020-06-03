حلا شيحة توجه رسالة تحفيزية لجمهورها

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وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة تحفيزية لجمهورها تشجعهم فيها على عدم الاهتمام بالأشخاص التي تكره نجاح الآخرين،وأن يستمروا وفي مواصلة نجاحاتهم ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت حلا شيحة صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة:"بعض الكراهين لرؤية نجاحك فقط لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى واحد بالمائة مما تحققه، لذا استمر في التألق وسيشعرون بالحرق فقط في كل مرة تفعل، استمتع بيوم رائع".



والجدير بالذكر أن حلا شيحة خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، وهو من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز.