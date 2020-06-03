ارتفاعات النفط تتجاوز 3% قبيل اجتماع أوبك

صعدت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات انتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أمريكية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.





وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل.





وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو 3.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.





والخامان القياسيان كلاهما قريبا من أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.





وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو تموز أو أغسطس آب أثناء اجتماع من المتوقع أن يعقد يوم الخميس.





وبموجب الخطة الأصلية لأوبك+ فإن التخفيضات من المقرر أن تستمر في مايو أيار ويونيو حزيران وأن تتقلص إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.





وقالت مصادر إن السعودية تدفع باتجاه الإبقاء على التخفيضات سارية لفترة أطول.





وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من إعادة فتح الشركات في عدد متزايد من الولايات الأمريكية والدول حول العالم بعد أوامر بالبقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.



