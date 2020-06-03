Advertisements

تحرك برلماني حول آليات إلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة علاج مصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:58 ص
ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
تقدمت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بسؤال إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة؛ للتأكد من مدى التزامها بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "متى" في سؤالها، اليوم الأربعاء، أن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلى تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه كما أن تكلفة اليوم للمريض فى الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعى تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى تتراوح ما بين 5000 إلى 7000جنيه.

وأوضحت، أن الواقع يقول أنه في ظل زيادة أعداد المصابين، واتجاههم لتلقي الخدمة الطبية عبر المستشفيات الخاصة، فإن الكثير من المستشفيات غير ملتزمة بتطبيق التسعيرة الجديدة، بل أن الأسعار يتم تحديدها على حسب هوى أصحاب المستشفيات، والمريض وذويه في ظل الحاجة الماسة لتلقي الخدمة الطبية خشيةً من تدهور حالته، يجد نفسه مُرغمًا لدفع مبالغ مالية طائلة.

وتساءلت عضو مجلس النواب، ما هي آليات وزارة الصحة للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة الجديدة، وما هي الإجراءات التي تمتلكها حال المخالفة ؟، كمان أن إجراءات الرقابة تتطلب زيادة أعداد مفتشي العلاج الحر في الوزارة.


1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات خاصة مجلس النواب المصرى كورونا فيروس كورونا علاج الفيروس تصميم لوجو بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية أكاذيب علاج كورونا 100

أخبار تهمك

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم مستقبل كينو

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

تركي آل الشيخ يوعد حسام عاشور بعدم التخلي عنه بعد قرار الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 9 ساعات

جروس مطلوب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

وزير الإعلام: توصيل العلاج لمصابي كورونا لأقرب وحدة صحية لهم (فيديو)

نقيب أطباء القاهرة عن بعض أصحاب المستشفيات الخاصة: تجار كوارث (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

وكيل صحة البرلمان: 300 ألف جنيه مقدم علاج كورونا بمستشفى خاص (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

07:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين