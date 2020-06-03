بعد تدهور حالتها الصحية.. هاني رمزي يدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

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طالب الفنان هاني رمزي من محبيه الدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية وانتقالها للعناية المركزة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر هاني رمزي صورة جمعته بالفنانة رجاء الجداوي،وعلق على الصورة قائلاً :"ربنا يشفيكى يا حبيبتى وإن شاء الله تشدى حيلك وتقومى بالسلامة، إدعوا لحبيبة الكل بالشفاء، رجاء الجداوي".





ومن ناحية أخرى،يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ،وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدري، ومن المرتقب الإعلان عن باقى الأبطال المشاركين فيه قريبًا.





ويشهد فيلم"الباب يفوت جمل" عودة الفنان هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، والفيلم من تأليف فادى أبو السعود،و إخراج إيهاب لمعي،بطولة مايا نصري،حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يعانيه من مشاكل مع جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها وتدور بينهما قصة حب.