بعد صراع الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

حسم نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية موقفه النهائي من رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي للتعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم.





ورفض نادي بيراميدز نهائيا فكرة رحيل تراوري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.





ويرى مسئولو نادي بيراميدز أن إيريك تراوريمن العناصر الأساسي في الفريق والتي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في الموسم القادم.





يذكر أن تراروي كان قد أكد هو الأخر منذ فترة أنه يرفض فكرة الرحيل عن بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لأن اللاعب يشعر بالراحة في النادي ويرى أنه سيتمكن من تحقيق طموحه مع الفريق وحصد البطولات في الموسم القادم.



