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غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف اطلاق النار

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:38 ص
غارات
غارات
وكالات

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، عن غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف اطلاق النار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم داعش جراء عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في دير الزور شرقي سوريا. 

 

وأصدر التحالف بيان، قال فيه: إن "قوات سوريا الديمقراطية قامت داهمت موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور وذلك بالتعاون مع التحالف، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، وهما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي".

 

وأضاف البيان: أن "قوات سوريا الديمقراطية أكدت مقتل الزاوي الملقب (أبو علي البغدادي)، الذي كان يشغل منصب والي شمال بغداد، والمسؤول عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية".

 

وأحمد الجغيفي الملقب (أبو عمار) المسؤول عن نقل وتأمين الأسلحة والعبوات الناسفة، والافراد في العراق وسوريا، بعملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي.

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