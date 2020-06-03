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شركات الموسيقى تعلق عملها إثر الاحتجاجات في الولايات المتحدة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
وكالات

تقوم شركات التسجيل الكبرى بإحياء يوم "Blackout Tuesday" أي التعتيم يوم الثلاثاء، من خلال تعليق أنشطتها والعمل مع المجتمعات على محاربة عدم المساواة العرقية بعد اندلاع احتجاجات في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد.

وتحدث عدد من كبار الفنانين أيضاً عن وفاة فلويد والتظاهرات التي أعقبت ذلك والتي شاب العنف بعضها.

وقالت شركة Universal Music عبر حسابها على تويتر "نقف مع مجتمع السود".

وكتبت شركة Warner للتسجيلات على حسابها “النشاط الموسيقي في مجموعة Warner Music Group لن يمضي كما هو معتاد"، كما أضافت أنها ستقدم مساهمات لحركة "Black Lives Matter" أي حياة السود مهمة ومجموعات أخرى تحارب العنصرية.

ونشرت المغنية بيونسيه مقطع فيديو على إنستغرام طالبت فيه بالعدالة لفلويد وقالت: "قلوبنا مفطورة ونشعر بالاشمئزاز… إذا كنت أبيض أو أسود أو بني أو أي شيء بينها، فأنا متأكدة من أنك تشعر باليأس بسبب العنصرية التي تحدث في أميركا الآن".


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