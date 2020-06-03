Advertisements

سعد الصغير يواسي محمد نور بعد رحيل والده

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص الفنان سعد الصغير على مواساة صديقه الفنان محمد نور بعد رحيل والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر سعد الصغير صورة جمعته بفريق واما، وعلق على الصورة قائلاً :"البقاء لله في وفاة والد أخويا وحبيبي المحترم محمد نور في الجنة إن شاء الله"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

والجدير بالذكر أن سعد الصغير خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، سعد الصغير، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع، مراد فكري، أيمن منصور.

أخبار تهمك

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يوعد حسام عاشور بعدم التخلي عنه بعد قرار الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 9 ساعات

جروس مطلوب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم مستقبل كينو

منذ ساعتين

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

07:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين