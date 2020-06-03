سعد الصغير يواسي محمد نور بعد رحيل والده

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حرص الفنان سعد الصغير على مواساة صديقه الفنان محمد نور بعد رحيل والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر سعد الصغير صورة جمعته بفريق واما، وعلق على الصورة قائلاً :"البقاء لله في وفاة والد أخويا وحبيبي المحترم محمد نور في الجنة إن شاء الله"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



والجدير بالذكر أن سعد الصغير خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، سعد الصغير، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع، مراد فكري، أيمن منصور.