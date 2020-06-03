وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة

ناقش اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.





وتضمن الاجتماع، عددا من المتابعات التي قامت بها المحافظة في الفترة الأخيرة ومنها تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية.





وجاء ذلك بالإضافة لتطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، ودراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.



