فريق الياباني يعلن إصابة مهاجمه بفيروس كورونا



وخاض كل فريق مباراة واحدة فقط في الدوري، عندما توقفت المسابقة في 26 فبراير.



وقال النادي: "حرارة كانازاكي الذي شارك في 11 مباراة دولية مع اليابان كانت 38.5 درجة مئوية بعد التدريب، وتلقى نتيجة فحص فيروس كورونا أمس الثلاثاء".



ومع تخفيف القيود في اليابان، عادت الفرق الرياضية المحترفة، بما في ذلك أندية دوري البيسبول الياباني إلى التدريبات.



أعلن نادي ناغويا غرامبوس الياباني، اليوم الأربعاء، عن أن مهاجمه مو كانازاكي، أصيب بفيروس كورونا المستجد.جاءت عينة كانازاكي الإيجابية بعد أقل من أسبوع من إعلان الدوري الياباني خطط استئناف الموسم في 4 من يوليو (تموز) دون جماهير.