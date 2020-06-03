الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل مصطفى محمد

اتخذ نادي الزمالك قراره النهائي في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل مصطفى محمد نجم هجوم الفريق الأبيض في الفترة القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الاخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل مصطفى محمد عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وأكد مسئولو القلعة البيضاء على رفضهم التام لفكرة رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق نظرا لحاجة الأبيض إلى خدماته بشكل كبير في الموسم القادم.





ويبحث نادي الزمالك في الوقت الحالي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم وليكون البديل المناسب لمصطفى محمد في الموسم القادم.



