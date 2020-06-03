أخر تطورات عودة الدوري السعودي للمحترفين

كشفت عدة تقارير صحفية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر حسم مصير البطولة، بعد فترة طويلة من إيقافها بسبب كورونا.





وكان النشاط الكروي قد توقف في المملكة العربية السعودية، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وكان الإعلامي السعودي سعود المشعل، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أكد من خلالها عن اقتراب إلغاء الدوري السعودي للمحترفين.





حيث قال:" مصدر موثوق :الدوري السعودي تم إلغاؤه وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة".





ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.









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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم أن نجوم نادي الهلال من المنتظر أن يخضعوا فحص طبي شامل وذلك قبل تحديد موعد عودة دوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة الرياضية اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني أن لاعبي الهلال، سيخضعون لفحوص طبية دورية شاملة، قبل استئناف دوري كأس محمد بن سلمان، حال اعتماد موعده النهائي من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد توقفه للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الجهاز الطبي في الفريق سيعد برنامج الفحص الذي يشمل تخطيط القلب والجهد والتنفس والتحاليل الروتينية والقياسات العضلية، التي تتم عادة قبل انطلاق أي معسكر إعدادي للفريق.



