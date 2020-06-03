تركي آل الشيخ يوعد حسام عاشور بعدم التخلي عنه بعد قرار الأهلي

وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، وبيراميدز السابق بعدم التخلي عن حسام عاشور قائد النادي الأهلي بعد قرار مجلس إدارة النادي الأحمر بالأمس.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر في اجتماع الأمس، سحب العرض الذي تقدم به سابقًا لعاشور، ومتمنيا له التوفيق.





أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك، غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" بأن حسام عاشور هو من خسر في مسألة آل الشيخ والنادي الأهلي، ليرد عليه رئيس هيئة الترفيه قائلا :"صباح الفل حبيبي ميدو انتى عارفني ... وحسام متقلقش علي".





ليرد عليه ميدو :"أنت عمرك ماتخليت عن حد في صفك ودي حقيقة كل من تعامل معك عارفها كويس يا بختك يا عم حسام".





ثم ينهي آل الشيخ قائلًا :"حبيبي وده الواجب".





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قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة إنه وعلى الرغم من توقف النشاط إلا أن المشاكل في الكرة المصرية لا تتوقف.





ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مع توقف كرة القدم في العالم كله توقفت المشاكل الا عندنا الدنيا مولعه على طول!! كله ضرب".





وتابع :"المشاكل اللي حصلت بديهية الأهلي متعود ان اي حد يصرف وما يتكلمش وطبيعة ⁦‪@Turki_alalshikh‬⁩ مش كده الراجل شخصية قيادية وعايز الأهلي يبرز دوره في اي حاجه بيعملها للنادي وده حقه".





وأضاف :"اي حاجه عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الآخر بتبوظ وبيبقا شكلها وحش وبتعمل مشاكل..دي أساس المشكلة..الأهلي مشي بمبدأ تعالى بس اصرف وهنعملك اللي أنت عاوزه تعالى بس يا راجل الأهلي بيتك وبعد كده هوب لا اوعى تتكلم احنا الأهلي ماعندناش الكلام ده!!".





وزاد :"الأهلاوية المعتدلين عارفين ان الكلام اللي بقوله صح ووالله لو كان نفس الكلام على الزمالك كنت هقوله..اخيرا وده أكيد لو محمود طاهر كان رئيس الأهلي ماكانش اي حاجه من الكلام ده حصلت وده مايقللش من حبي للكابتن محمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وكشخصية محترمة جدا".





وأكمل :"اكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا اتعمل ماتش اعتزال!! انا لو مكان حسام عاشور وقادر العب اكمل لعب سنه كمان وفي الزمالك طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش احسن بديل له هو حسام عاشور".