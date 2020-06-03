مصر الخير تكشف عن جهودها في التعامل مع أزمة كورونا (صور)

كشفت مؤسسة مصر الخير، عن جهود قطاع الصحة بالمؤسسة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ بداية الأزمة.





وقالت مؤسسة مصر الخير في بيان اليوم، أن قطاع الصحة تعامل مع الأزمة من خلال عدة محاور، الأول دعم مستشفيات العزل والحجر الصحى، حيث تم دعم مستشفيات العزل والحجر الصحي بـ 28 جهاز تنفس صناعي بالتعاون مع وكلاء وزارة الصحة وذلك في ١٠ محافظات.





وأوضحت أنه دعم مستشفى حميات إمبابة بـ 3 أجهزة تنفس صناعي، كما تم دعم مستشفي الصدر بالمعمورة بجهازين تنفس صناعي، وتم دعم مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي، وتم دعم مستشفى طنطا الجامعى بجهاز تنفس صناعي، كما تم دعم مستشفى صدر قنا وحميات قنا بـ٤ أجهزة تنفس صناعي.





كما تم توريد جهازين تنفس صناعي لمستشفى النجيلة بمرسي مطروح، كما تم توريد جهازين تنفس صناعي لمستشفى الحميات بالأسماعيلية، وتم توريد 3 أجهزة تنفس صناعي لمحافظة الدقهلية بواقع جهازين لمستشفي صدر المنصورة، وجهاز لمستشفي صدر دكرنس بالدقهلية، كما تم توريد جهازين تنفس صناعي لمستشفيي الشيخ زايد آل نهيان بالدويقة.

وأضافت مؤسسة مصر الخير، أنه إيمانا من أهمية استكمال منظومة مكافحة العدوى والحد من انتشار الفيروس تم توفير عدد 400 أيس بوكس لحفظ عينات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم توريدها لصالح مستشفي العباسية بالتنسيق مع إدارة التموين الطبى التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث تم توفير 200 ايس بوكس سعة 5 لترات، وتوفير 200 ايس بوكس سعة 10 لترات، كما تم توريد 3 مراوح لصالح مبنى التجمع الثالث للعزل.

وأشارت إلي أنه تم توريد عدد 2000 جهاز كشف سريع للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19 Antibodies IgMIgG Rapid Test، وذلك بهدف تعزيز قدرات المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لحماية كوادرها وفرقها الطبية لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة مصر الخير، إن المحور الثاني هو دعم الطواقم الطبية وذلك تحت شعار "نحمى الي بيحمينا" وذلك في إطار استكمال لمنظومة الاصطفاف الوطني، واستجابة لمتبرعين المؤسسة في المساهمة في مقدمتهم موتَين فيو في حماية «جيش مصر الأبيض» في مواجهة الفيروس أطلقت المؤسسة حملة "نحمى اللي بيحمينا".



