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الصين: المملكة المتحدة لا تتمتع بأي اختصاص قضائي او إشراف على هونج كونج

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:46 ص
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
وكالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن المملكة المتحدة لا تتمتع بأي اختصاص قضائي او إشراف على هونج كونج، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي سياق آخر، تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في ا مملكة المتحدة 47 ألف حالة، اليوم الثلاثاء، وهي تكلفة بشرية باهظة يمكن أن تعين وظيفة رمئاسة وزراء بوريس جونسون.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن 42173 شخصًا لقوا حتفهم في إنجلترا وويلز مع وجود فيروس كورونا المستجد حتى 15 مايو، ليصل إجمالي عدد المملكة المتحدة إلى 47343 - والتي تتضمن بيانات سابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى الوفيات الأخيرة في المستشفيات في إنجلترا، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأكدت حصيلة وفيات قرابة 50 ألفًا مكانة بريطانيا كواحدة من أكثر الدول تضررًا في جائحة أودت بحياة 345400 على الأقل في أنحاء العالم.

 

كان على "جونسون"، الذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب تعامله مع الوباء، أن يدافع عن كبير مستشاريه دومينيك كامينجز الذي قاد 250 ميلاً من لندن للوصول إلى رعاية الأطفال عندما أُمر البريطانيون بالبقاء في المنزل لمحاربة الفيروس.

 

استقال دوجلاس روس، أحد وزراء "جونسون" الأحدث، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا. وقف جونسون بجانب كامينجز، قائلًا، إن المساعد اتبع "غرائز كل أب".

 

وتقول الحكومة، إنها على الرغم من أنها ربما ارتكبت بعض الأخطاء، إلا أنها تصارع أكبر أزمة للصحة العامة منذ تفشي إنفلونزا عام 1918، وأنها أكدت عدم إرهاق الخدمات الصحية.

 

على عكس عدد الوفيات اليومي الذي تنشره الحكومة، تشمل أرقام اليوم الثلاثاء الحالات المشتبه فيها وحالات مؤكدة من فيروس كورونا.

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