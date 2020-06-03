إلكترونيا.. جامعة حلوان ترد على الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا

دشنت جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، مجموعة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وذلك لتلقي استفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكليات الجامعة حلوان وقطاعاتها المختلفة، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد والإجابة عليها، وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض المتوطنة والمعدية بقيادة الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس القسم.





ويأتي إنشاء جامعة حلوان لهذه الصفحة نتيجة للظروف الاستثنائية الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف تقديم النصائح والإرشادات والرد على الاستفسارات فيما يتعلق بحالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا لمساعدة منتسبي المجتمع الجامعي في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لتخفيف العبء علي القطاع الصحي وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة لخدمة المجتمع وبخاصة منتسبي المجتمع الجامعي.





وتقوم فكرة الصفحة التي أطلقتها جامعة حلوان لمواجهة «كورونا»، على استقبال أسئلة الأعضاء المتعلقة بالأعراض المحتملة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك علي استمارة الكترونية خاصة معدة لهذا الغرض، ليقوم بعد ذلك فريق من المتخصصين بالرد عليها، وكذلك تقديم إرشادات حول كيفيه الوقاية من فيروس كورونا وكيف يحمي الفرد نفسه والآخرين من العدوى، بالإضافة إلي التواصل مع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض إذا دعت الحاجة لذلك.



