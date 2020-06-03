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موهيت شوري ينتهي من كتابة الجزء الثاني من فيلم Malang 2

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


يستعد النجم أنيل كابور للعودة لفيلم Malang 2 النجاح الذي حقق جزءه الأول شعبية كبيرة مع النجوم إديتيا روي وديشا بتاني.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن مؤلف الفيلم موهيت شوري اعلن انتهاءه من كتابة الجزء الثاني من الفيلم، وقام أنيل بالرد عليه وتهنئته على ذلك.

ويشارك أنيل في بطولة الفيمل النجم كونال كيمو، واقتبص موهيت في منشوره الذي اعلن به انتهاء من كتابة السيناريو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أن اهم ما في الفيلم الجيد هو السيناريو، وهو ما نجح في اتقانه.

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