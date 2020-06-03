الفنانه رجاء الجداوي تفقد الوعي بعد دخولها العناية المركزة (اعرف تفاصيل حالتها الصحية)

كشف مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء، عن تدهور حالة الفنانه رجاء الجداوي الصحية، وفقدانها الوعي، عقب دخولها العناية المركزة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





فيما أكد سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، أن الفنانه رجاء الجداوي تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز "تنفس لا تدخلي".





وأضاف السقعان في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حالة الفنانه رجاء الجداوي غير مستقرة، متمنيًا من الجميع الدعاء لها بالشفاء.





وكان المصدر الطبي من داخل مستشفى العزل إن الفنانه رجاء الجداوي شعرت بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفًا أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.





جدير بالذكر أن ابنة الفنانه رجاء الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت ذكرت أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.



