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إيفان بيترز يعود لعالم مارفل السينمائي عبر مسلسل WandaVision

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


كشفت مصادر مطلعة من فريق عمل مسلسل WandaVision عن انضمام الممثل الشاب إيفان بيترز لفريق عمل المسلسل في دور غامض لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الان.

وتجسد شخصية واندا ماكسيموف النجمة اليزابيث اولسن، وهي الساحرة الشقيقة لشخصية كويك سلفر في عالم مارفل، وهي الشخصية نفسها التي جسدها ايفان في افلام X-MEN.

ومن المرجح أن يكون لإيفان دور محوري بالمسلسل يظهر صداها في فيلم DOCTOR STRANGE 2 الذي سترتبط احداثه بشكل وثيق مع احداث مسلسل WandaVision.

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