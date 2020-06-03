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منتج أفلام Star Wars يتبرع بـ 10 ملايين دولار للجمعيات المناهضة للعنصرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
تقدم المنتج الأمريكي الكبير، جي جي أبرامز، باسم شركته للانتاج "باد روبوت"، بتبرعات بقيمة 10 ملايين دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، دعما منه للجمعيات التي تحارب التعصب والعنصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من مشاهير هوليوود قاموا بنفس الاجراء، في محاولة منهم لاظهار الدعم وسط ما تشهده الولايات المتحدة من تظاهرات غاضبة حول مقتل جورج فلويد.

وقالت الصحيفة أنه قبل أبرامز، تقدم النجم رايان رانولدز وزوجته النجمة بليك ليفلي، بتبرعات بقيمة، 200 ألف دولار دعما لجمعية التضامن مع الملونين بالمجتمع الأمريكية.

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