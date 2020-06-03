أديل تخرج عن صمتها حول قضية "جورج فلويد" بمنشور جديد لها



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن أديل قامت بنشر تغريدة وازنت بها بين التعاطف مع غضب المتظاهرين، مع تحكيم العقل وعدم تخريب المنشآت.



وكتبت أديل قائلة، يجب أن نغضب ولكن يجب أيضا أن نحتكم لصوت العقل، في اشارة منها لما يحدث من أعمال نهب وتخريب تجري حاليا.



وكان كل من هاجم المتظاهرين من المشاهير تعرض لموجة غاضبة من الهجوم من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي وابرزهم لانا ديل راي.



خرجت النجمة أديل عن صمتها وعبرت عن رأيها للمرة الاولى حول قضية جورج فلويد التي امتد صداها للعاصمة الإنجليزية لندن.