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وكيل "نقل النواب": أتوبيسات الـBRT ستحل أزمة مرور الدائري

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام لتقديم مستوي على من الخدمات على الطرق السريعة في سياق الاهتمام التي توليه الدولية المصرية بالطرق، مشيدًا بتيسير أتوبيسات BRT وهي الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسير في مسارات مخصصة.

وأوضح زين الدين في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بحسب بيانات محافظة القاهرة، فإن متوسط المرور اليومي للنقل في القاهرة الكبرى يتوزع بواقع %2 للنقل الثقيل، و5% نقل خفيف، «دراجات»، و2% نصيب أتوبيسات، وسيارات الميكروباص 2%، و15% للتاكسي، و74 للملاكي، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الطرق مما يزيد من الزحام والاختناقات المرورية للقاهرة الكبرى.

وأضاف وكيل نقل النواب، أن الطريق الدائري يعاني من عدة مشكلات، أهمها الاختناقات المرورية التي تشتد في أوقات الذروة، بعد أن كان الهدف من إنشائه بطول 100 كيلو متر حول القاهرة لرفع الضغط المروري من شوارع العاصمة، وبمرور 30 عامًا على إنشائه وصلت المشكلة إلى طريق مسدود، مع صمت تام من الجهات المسئولة، التي لا يلمس المواطن المصرية أي وجود لها، وذلك في ظل انعدام الرقابة أو التواجد الأمني أعلى الطريق، وتوفير طرق فرعية لحل الأزمة، إضافة إلى وجود مخالفات تودي بحياة أرواح الأبرياء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية لما سيقدمه من وسيلة نقل آمنة وسريعة لا تقل أهمية عن مترو الأنفاق، ما سيقلل من زحام سيارات الأجرة على الطريق والعربات الملاكي، فيعتبر نظام BRT نقل عام مرن ومتكامل، يوفّر خدمة سريعة وآمنة، معتمدا على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصّصة في حوزة خاصة بها، وتقدم مستوى عال من الخدمات، حيث تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، كما يشمل النظام أيضًا محطات حديثة متكاملة.

وكان قد أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال جولته على الطريق الدائري، الأحد الماضي، أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وبخصوص أعمال تطوير الطريق الدائري.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

ولفت، إلى أهمية وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين وكذلك إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

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