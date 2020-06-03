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قبل محاكمتها السبت المقبل.. تعرف على العقوبات التي تنتظر سما المصري

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:25 ص
سما المصري
سما المصري
الفجر الفني
تعقد جلسة محاكمة الراقصة الاستعراضية المثيرة للجدل سما المصري، يوم السبت المقبل الموافق السادس من شهر يونيو، حيث تواجه تهم عديدة منها التخريض على الفس والفجور والاخلال بأداب المجتمع العامة.

وينص القانون المصري رقم 146 لسنة 2019، أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

ويعاقب على تهمة امتلاج موقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادارته للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه

أما تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.


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