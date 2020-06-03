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هالي بيري تجمع تبرعات لأصحاب المتاجر المتضررة من تظاهرات "جورج فلويد"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

نشرت النجمة الحاصلة على الأوسكار هالي بيري، تغريدة تطالب بها متابعيها بجمع تبرعات لدعم اصحاب المتاجر المتضررين من تظاهرات المحتجين على مقتل جورج فلويد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هالي، خصت بالذكر احد اصحاب المتاجر من المهاجرين للولايات المتحدة، تعرض متجهره لدمار كبير بسبب التظاهرات.

وكانت هالي من اوائل النجوم الذين قدمو الدعم لقضية جورج فلويد، الذي قتل ضحية عنصرية احد عناصر الشرطة الأمريكية البيض.

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