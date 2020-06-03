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دانيال راتكليف يؤكد أنه مازال على تواصل مع نجوم "هاري بوتر" حتى الآن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

حل النجم البريطاني الشهير دانيال راتكليف ضيفا على برنامج Today Show عبر الواقع الافتراضي للحديث عن حياته في ايام الحجر الصحي، وأعماله الفنية التي يخطط لها مستقبلا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن دانيال، في حوار مع البرنامج قال انه كان على تواصل دائم مع اصدقائه من نجوم فيلم هاري بوتر، روبرت جرينت وإيما واتسون.

وقال دانيال أنه كان سعيد جدا حين علم ان روبرت الذي جسد شخصية رونالد ويزلي، استقبل مولوده الأول منذ عدة اسابيع.
وقال راتكليف، كان روبرت الأول بين الثلاثي الذهبي الذي يصبح ابا بشكل رسمي وانا سعيد لأجله للغاية واتواصل معه دائما.

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