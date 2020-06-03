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تقرير: نسبة وفيات الأقليات العرقية بسبب كورونا في بريطانيا ضعف أقرانهم البريطانيين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
توصلت مراجعة حكومية إلى أن الأشخاص من الأقليات العرقية في المملكة المتحدة معرضون للوفاة من فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 50 ٪ أكثر من أقرانهم البريطانيين البيض.

وجد التحليل، الذي أجرته الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا (PHE)، أن الأشخاص من أصل بنجلاديشي الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس كانوا أكثر عرضة للوفاة بحوالي ضعف أقرانهم البريطانيين البيض.

ووجد التقرير أن الأشخاص من الأقليات الأخرى، بما في ذلك السكان من أصول صينية وهندية وباكستانية ومنطقة البحر الكاريبي، لديهم أيضًا خطر وفاة أعلى بنسبة 10 ٪ إلى 50 ٪ عند مقارنتهم بالبريطانيين البيض.

كما كان من المرجح أن يتم تشخيص أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية سوداء ب Covid-19. كان معدل التشخيص لكل 100،000 من السكان 486 للنساء السود و649 للرجال السود، مقارنة بـ 220 للنساء البيض و224 للرجال البيض.

نُشرت الوثيقة يوم الثلاثاء - بعد أن نفت حكومة المملكة المتحدة تقارير وسائل الإعلام البريطانية بأن إطلاق سراحها تأخر بسبب احتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد.

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