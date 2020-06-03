كوريا الجنوبية تبدأ في استيراد ريميسيديفير لعلاج مرضى كورونا

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قالت وزارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية وافقت على واردات الأدوية المضادة للفيروسات ريميسيديفير.



وقالت السلطات إن القرار تم اتخاذه لأن الدواء اختصر فترة العلاج بشكل كبير للحالات الشديدة من Covid-19 في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة خلال الوباء.



قال صانع الأدوية، جيلاد سينسيس، إن ريميسسيفير ساعد في سرعة شفاء مرضى الاعتلال الرئوي المصابين بالتهاب رئوي من كوفيد 19. وقالت جيلاد في بيان إنه تمت الموافقة على ريميسسيفير لعلاج Covid-19 في اليابان، ولكنه يعتبر علاجًا استقصائيًا لـ Covid-19 في أماكن أخرى من العالم.



وقال البيان إن وزارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) سوف تتفاوض مع مستورد الدواء جيلاد ساينس كوريا لاستيراد الدواء في أقرب وقت ممكن.

