عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند يتخطي 200 ألف حالة

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قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الهند، إن الهند حددت 8909 اصابة جديدة مؤكدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية - وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الوباء - مما رفع العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 207.615.



وقالت الوزارة إن أكثر من 5800 شخص لقوا حتفهم في البلاد بعد الإصابة بالفيروس.



وبحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فإن الهند هي الدولة السابعة التي تتجاوز عتبة الحالة المؤكدة البالغ 200 ألف حالة.



الآخرون هم:

الولايات المتحدة (1.8 مليون)

البرازيل (555،383)

روسيا (423،186)

المملكة المتحدة (279،392)

إسبانيا (239،932)

إيطاليا (233،515)

