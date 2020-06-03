مذبحة صيفية في برشلونة

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإيجاد عروض لبعض نجومه الذين تراجعت مستوياتهم مؤخرًا، لأسباب فنية أو بسبب الإصابات، بعد التعاقد معهم بمبالغ ضخمة فى فترات الانتقالات الماضية.

وتعاقد برشلونة مع فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 140 مليون يورو والفرنسى عثمان ديمبيلى من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، والفرنسى أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن برشلونة يبحث عن عرض للتخلص من كوتينيو مقابل 80 مليون يورو بينما يوافق النادي على بيع أومتيتي بالحصول على 30 مليون يورو فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يقبل فكرة التخلى عن جناحه الشاب عثمان ديمبيلى، مقابل 42 مليون يورو فقط بسبب كثرة إصاباته.