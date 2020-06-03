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الإبلاغ عن أول وفاة بكورونا للاجئ من الروهينجا في مخيمات بنجلاديش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن وفاة لاجئ من الروهينجا في بنجلادش وهو أول حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19 في أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وقد تبين أن اللاجئ، الذي لم يذكر اسمه، كان مصابًا بالفيروس بالقرب من كوكس بازار.

تأوي المخيمات القريبة من المدينة ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا، فر كثير منهم عبر الحدود هربًا من العنف في ميانمار المجاورة.

وقد تأكدت الحالات الأولى المعروفة في المخيمات الشهر الماضي، مما أثار مخاوف خطيرة بشأن انتشار الفيروس هناك. تعيش غالبية اللاجئين في ظروف مزدحمة وقاسية.

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مخيمات بنجلاديش الأمم المتحدة أول وفاة بكورونا للاجئ من الروهينجا

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