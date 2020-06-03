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تفاصيل عقد لاوتارو مارتينيز في برشلونة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:17 ص
مارتينيز
مارتينيز
وكالات

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي بشأن انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني.

 

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي حدد بنود التعاقد بالفعل، بالتوافق مع الدولي الأرجنتيني ووكيله في الساعات الماضية.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق لن يعني أي شيء لو لم يتفق برشلونة مع إنتر ويتوصل لحل يرضي الطرفين.

 

ويحصل لاوتارو على راتب قيمته 12 مليون يورو في الموسم الواحد مع برشلونة، مع بعض الإضافات غير المعلن عنها.

 

وينص العقد على استمرار الهداف الأرجنتيني في صفوف البارسا خمسة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد، ولم يتم الكشف عن قيمة الشرط الجزائي الذي تم الاتفاق عليه مه اللاعب.

 

وينص القانون الإسباني على ضرورة وجود شرط جزائي يسمح لأي طرف بفسخ التعاقد مع الطرف الآخر نظير مبلغ مالي محدد مسبقاً.

 

يذكر أن إنتر باع للتو مهاجمه الآخر ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

 

 

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نادي برشلونة لاوتارو مارتينيز برشلونة انتر ميلان

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