Advertisements

25 إصابة بفيروس كورونا في فريق واحد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:42 ص
أوكرانيا
أوكرانيا
وكالات

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني أن نادي كارباتي لفيف وُضِع في الحجر الصحي بعد الكشف عن 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأفراد من جهازه الفني.

 

وقالت الرابطة في بيان لها إن الأشخاص المصابين في "العزل التام" بينما وضع النادي في "الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل"، مضيفة أن كل تدريبات النادي ألغيت.

 

وتابعت أن المباراتين المقبلتين لفريق كارباتي لفيف في الدوري واللتين كانتا مقررتين قبل منتصف يونيو الحالي ألغيتا أيضاً.

 

وكانت الرابطة أعلنت السبت، تأجيل مباراة كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول التي كانت مقررة الأحد، بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس "كوفيد-19"، وهي الأولى للفريقين خلال استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب الفيروس.

 

وصرح مسؤول في الرابطة طلب عدم الكشف عن هويته، أن "معظم" المصابين ليست لديهم "أي أعراض" للمرض.

 

وتتبقى 9 مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم، وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

 

وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات، يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.

وأعلنت أوكرانيا السبت تسجيل 24340 حالة إصابة بالفيروس، و727 وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الدوري الاوكراني

أخبار تهمك

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مستقبل كينو

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

جروس مطلوب في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

تركي آل الشيخ يوعد حسام عاشور بعدم التخلي عنه بعد قرار الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الجزائر: إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري الأمريكي لكرة السلة

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

أنباء عن إصابة هارفي وينستون بفيروس كورونا

إصابة نجم ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

07:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين