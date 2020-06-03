مينيابوليس الأمريكية تفتح تحقيقيا في مقتل جورج فلويد

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن مدينة مينيابوليس الأمريكية، فتحت تحقيقيًا في مقتل جورج فلويد.

وكان عمدة مينيابوليس الأمريكية جاكوب فراي، أعلن عن فرض حظرا للتجول في المدينة عقب تصاعد أعمال العنف التي شهدتها المدينة بسبب موت رجل من أصل افريقي يدعى "جورج فلويد".

ويذكر أن "فلويد" يعمل حارس في أحد مطاعم المدينة، وأوقفته عناصر الشرطة خلال بحثهم عن مشتبه به في عملية تزوير، فكانت جريمته الوحيدة بشرته السوداء.

وقد اشتعل النقاش بينه وبين والشرطة، وأدي الي ممارسة الشرطة طريقتها الوحشية المعروفة في التعاطي مع الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، وعلى أثر ذلك لقي صاحب البشرة سوداء مصرعه في مساء يوم 25 مايو الجاري، لينضم ضمن سلسلة من الجرائم الإنسانية، التي تمارسها سلطات الأمريكية.

وظهر من خلال شريط مصور مدته عشر دقائق، أن شرطي أمريكي أبيض أوقع "فلويد" أرضاً ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان يردد متعاطفا الشرطي "لا أستطيع أن أتنفس".

وتظاهر الكثيرون احتجاجا على موقف الولاية من قتل فلويد، مما تسبب في اندلع حريق بمقر شرطة مينيابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر تظاهرات واستمرت أعمال العنيفة بين المواطنين وشرطة بما يقرب حوالي 5 ساعات، وسجلت 30 حريق لمنازل مواطنين، منها 16 حريق في شارع واحد، بحسب صحيفة "إيوتنيس نيوز".

وقرر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لسيطرة على الأوضاع في الولاية، وقد أنتشر الحرس في ارجاء مدينة مينيابوليس، بعد استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع محاولة منهم لسيطرة على الاوضاع، بينما ألقى متظاهرون الحجارة ورسموا على جدران بطلاء عبارات تهاجم تعنف الشرطة، فضلا عن وقوع عمليات نهب لعدد من المتاجر.