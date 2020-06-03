إصابة زوجة احمد فتحي وبناته بفيروس كورونا المستجد.. والجوكر سليم

أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب الدولي احمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصيب أسرة الجوكر بالكامل.





وأكدت زوجة احمد فتحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منسوب لنورا إسماعيل زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.





وكتبت زوجة احمد فتحي في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "ادعولنا احنا كورونا انا و بناتي".





جدير بالذكر أن احمد فتحي كان قد أعلن انتقاله نهاية الموسم الجاري لصفوف فريق بيراميدز، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.



