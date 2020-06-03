أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-6-2020 مقابل الجنيه المصري

حافظت أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-6-2020، على استقرارها أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات الصباحية اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم





ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.









سعر اليورو الأوروبى اليوم





تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.98 جنيه للشراء، 17.12 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 16.94 جنيه للشراء، 17.14 جنيه للبيع









سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.98 جنيه للشراء، 19.18 جنبه للبيع، مقابل سعره الخميس 19.00 جنيه للشراء، 19.33 جنبه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم





تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم





ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.63 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 49.54 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.







وانخفض اليورو قليلا أمس الثلاثاء في حين كسب الدولار بعض القوة في حين استمر الاثنان قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مع احتفاظ مستثمرين بآمالهم في تعاف اقتصادي فيما بعد كورونا.

واستمرت حالة التفاؤل في الأسواق رغم تصاعد القلق إزاء التوتر بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود قيد الاعتقال.

وكان سعر اليورو في أحدث تعاملات 1.1120 دولار بانخفاض 0.1 بالمئة، قرب ذروة 17 مارس آذار عند 1.1152 دولار الذي بلغته العملة الموحدة يوم الاثنين. ونزل الدولار الأمريكي لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3530 مقابل نظيره الكندي وانخفض 0.2 بالمئة في أحدت تعاملات.



ونزل الين الياباني الذي يعتبر عملة ملاذ آمن 0.2 بالمئة مقابل الدولار الامريكي إلى 109.79 ين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأضعف مستوى منذ منتصف مارس آذار عند 97.73 قبل أن يستقر عند 97.82.

وفقد المؤشر نحو خمسة بالمئة من ذروته في مارس آذار حين سيطر الخوف من جائحة كوفيد-19 على الأسواق المالية العالمية ما دفع المستثمرين لشراء الدولار بحثا عن الأمان.



