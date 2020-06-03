كيكي سيتين يعترض على قرار الليجا

ذكر تقرير صحفي اليوم، اعتراض المدرب الإسباني كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة، على اقرار التغييرات الخمس، في مباريات الدوري الإسباني عند العودة.

وأعلن سيتين امتعاضه من إقرار التغييرات الخمس في مباريات الدوري الإسباني، حيث يرى سيتين أن برشلونة سيكون الأكثر تضرراً من هذا القرار.

كما يرى سيتين، أن برشلونة يعتاد على السيطرة على المباريات وإرهاق خصومه، وهذا القرار سيعطي أفضلية لخصوم برشلونة، لا سيما وأن برشلونة يجيد حسم المباريات في الرمق الأخير.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن كيكي سيتين هو المدرب الوحيد بين مدربي الليجا، الذي امتعض من هذا القرار.

كما أكد البرنامج، أن سيتين يرى أن هذا القرار لن يلائم خططه في برشلونة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن سيتين لا يبدي كامل ثقته في بدلاء برشلونة.

ومن المقرر أن تعود الليجا رسمياً يوم 13 يونيو المقبل، وفق ما أعلنته رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" في منتصف الأسبوع الماضي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.