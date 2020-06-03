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جروس مطلوب في الأهلي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:42 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو

كشفت تقارير صحفية، عن دخول أحد النجوم الأفارقة، ضمن حسابات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال موقع "أفريكا فوت يونايتد"، أن ويليام جروس لاعب منتخب مدغشقر وفريق فيترى الفرنسي دخل ضمن اهتمامات النادى الأهلى للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

 

وأضاف: "ويليام جروس ضمن اهتمامات الأهلى، الذى وضع اللاعب نصب عينيه من أجل ضمه للفريق القاهرى، لكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمى لكنه من الوارد وجود مفاوضات فى المستقبل".

 

وتابع: "فرصة نجاح جروس مع نادٍ كبير فى البطولات الأعلى ستكون كبيرة، حيث تختلف المنافسات وتصبح أكثر قوة وشراسة، وهو ما يسعى إليه لاعب كليمانورك السابق، حيث يرغب فى الانضمام لفرق أكبر خلال الفترة المقبلة"..

 

واختتم: "ويليام جروس صاحب الـ28 عامًا، أصبح محط اهتمام عدد من فرق شمال إفريقيا، لضمه خلال الصيف المقبل".

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