الأهلي يحسم مستقبل كينو

أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز المعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

وطرأت عدة تطورات في موقف الأهلي من فكرة ضم البرازيلي كينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوقفت الأمور في الوقت الحالي لحين معرفة مصير الموسم الجاري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، واحتياجات المدير الفني.

الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو إدارة بيراميدز، حتى هذه اللحظة لبحث إمكانية الحصول على خدماته، جاء ذلك بحسب ما أوضح مصدر في الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

يشار إلى أن البرازيلي كينو كان قد غازل الأهلى فى أكثر من مناسبة بالفترة الماضية، وأوضح ترحيبه بفكرة ارتداء القميص الأحمر.